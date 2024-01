Jinko Power Technology Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Jinko Power ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Meinungen geäußert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jinko Power zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses, mit einem RSI von 28,13 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 52,08 für 25 Tage, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jinko Power-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,54 CNH der Jinko Power-Aktie -0,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -17,87 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.