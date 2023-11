JinkoSolar: Was für eine günstige Aktie!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Mittwoch nach den zuvor starken Zahlen an den Börsen wieder massiv nachgegeben. Die Chinesen haben dabei zuletzt einen kleinen Aufschwung geschafft, der sich nun nicht bestätigte. Die Notierungen mussten mit dem Minus von -5 % auch die Basis von Kursen oberhalb von 30 Euro wieder räumen. Dies irritiert an den Börsen jedoch angesichts der Geschichte dieser Aktie sicherlich kaum noch jemanden. Die Aktie schwankt stark, zudem ist sie so günstig wie kaum ein anderer Titel. Dennoch greifen die Börsen einfach nicht zu.

JinkoSolar: Die starken Zahlen

Zuletzt hatte die Aktie mit starken Zahlen des Unternehmens überzeugen können. Das war am Montag. Zum Auftakt der neuen Woche konnten die Kurse dann auch prompt um starke 17 % nach oben klettern. Der Titel schaffte damit den Sprung von 28,55 auf über 30 Euro. Dies...