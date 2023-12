JinkoSolar: Toller Spurt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Jahresende, das JinkoSolar seinen Investoren spendiert hat. Am Freitag ging es nur um 0,4 % aufwärts. Dennoch sind die Zeichen zuletzt wieder deutlich besser geworden. Denn innerhalb der letzten Handelswoche konnten die Chinesen gleich einmal 14,4 % klettern. Damit ist auch das 3-Monats-Ergebnis auf nun ca. 26,6 % geklettert. Ein starkes Signal, das JinkoSolar noch einmal an die Börsenwelt sandte. Dennoch: Die Aktie ist formal nicht im ganz klaren Aufwärtstrend, [...] Hier weiterlesen