JinkoSolar: Ein Sonnen-Wunder?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Probleme der Energiewende könnten wohl einfacher zu lösen sein, wenn jedes Unternehmen so gut funktionierte wie JinkoSolar. Dennoch verlor die Aktie am Freitag schon wieder -2,4 %. Die Vorzeichen sind also deutlich ungünstiger als zuvor, denn damit ist auch das Ergebnis der vergangenen Woche unter dem Strich etwas unter die Nulllinie gerutscht. Generell sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Denn der Titel hat seit Jahresanfang damit gleich -28 % nachgegeben.

JinkoSolar: Die Bewertung bleibt günstig!

Auf der anderen Seite bleibt die Bewertung für und von JinkoSolar durchaus günstig. Denn die Chinesen haben ein KGV von schätzungsweise 3,4 für das laufende Geschäftsjahr erreicht. Wesentlich günstiger könnte das Unternehmen nicht mehr sein. Analysten sehen das auch so: Die Aktie habe ein Kurspotenzial von gut 69 %, heißt es im Mittel bei Marketscreener.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JinkoSolar-Analyse von 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich JinkoSolar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JinkoSolar Aktie

JinkoSolar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...