JinkoSolar: So nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Mittwoch eine kleine Bauchlandung hingelegt. Der Titel verlor erneut und musste sich mit dem Minus von -1,5 % wieder einmal in Richtung von 30 Euro bewegen. Gut ist das sicherlich nicht, meinen die Investoren und Analysten über die Entwicklung an den Börsen. Denn irgend etwas scheint zu fehlen. JinkoSolar fehlt die Kraft, um durchzustarten, denn wirtschaftlich betrachtet scheint alles in guter Ordnung zu sein.