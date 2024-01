JinkoSolar: Ein Schnapper?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das Photovoltaik-Unternehmen JinkoSolar sollte angesichts der Energiewende eigentlich ein starker Kandidat sein. Der Konzern aus China leidet indes wohl daran, dass die Märkte China-Aktien derzeit nicht goutieren. Am Freitag ging es um gut -3,4 % abwärts, womit die Aktie auch noch die Untergrenze von 25 Euro testen könnte. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht sehr enttäuschend. So könnten wohl auch die Analysten noch zu Wort kommen, die der Aktie weitaus mehr zutrauen.

Der Streit mit den USA blockiert

Sehr viel hat sich der Konzern jedenfalls nicht vorzuwerfen. Insbesondere die USA aber scheinen zum Problem zu werden. Die sind bereit, sich in Zollfragen mit Chinesen zu streiten – und die Zölle für die Solar-Industrie wie auch die E-Fahrzeugindustrie anzuheben.

Dennoch ist die Aktie in der Lage, sich deutlich nach oben zu schieben, meinen Analysten. Der Wert ist einfach zu günstig. Das hat zur Folge, dass das Potenzial rechnerisch gigantisch wäre, heben die Experten hervor. Denn es könnte um 94 % aufwärts gehen, so die Schätzungen. Aktuell wird die Aktie mit dem KGV von 3 gehandelt. Das ist ein Zeichen dafür, dass es wirtschaftlich noch erhebliche Chancen gibt, meinen die wirtschaftlichen Experten.

Charttechnisch betrachtet sieht es anders aus. Die Notierungen sind auf dem Wege dazu, die nächsten Probleme zu bekommen. Denn 25 Euro sind keine besonders haltbare Untergrenze, befürchten die Beobachter. Die Aktie ist und bleibt auf dem Weg nach oben deshalb aus Sicht der Trend-Analysten fast maximal belastet.

Die Frage wird lauten: Wer gewinnt und hat Recht? Die Analysten, die fast 100 % Kurspotenzial sehen oder die Trend-Analysten. Die sind der Meinung, die Aktie verlaufe im Abwärtstrend. Am Ende wird es in den kommenden Wochen bereits eine klare Meinungsäußerung dazu geben. Denn die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr stehen bald an.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JinkoSolar-Analyse von 21.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich JinkoSolar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JinkoSolar Aktie

JinkoSolar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...