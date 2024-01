JinkoSolar: Oha!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

JinkoSolar aus China hat am Freitag kräftig verloren. Die Aktie gab um insgesamt mehr als 3,7 % nach. Das Ergebnis ist zweifelsohne schwach. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet, sofern sich die Beobachter auf die reinen Wirtschaftsdaten konzentrieren würden. Denn JinkoSolar wird nach den jüngsten Schätzungen derzeit mit einem KGV in Höhe von vielleicht 2,8 bewertet. Das ist ungewöhnlich günstig für eine Aktie dieser Größenordnung.

JinkoSolar: Die Analysten nicken!

Das scheinen auch die Analysten so zu sehen. Denn die sind bei dem Solar-Unternehmen davon überzeugt, dass die Aktie noch ordentlich zulegen kann. Der Titel hat ein durchschnittliches Kurspotenzial in Höhe von gut 85 %, ist den Zahlen zu entnehmen. Damit wäre der Kurs bei ca. gut 45 Euro fair bewertet – das ist weit entfernt! Die Luft nach oben ist so nicht dünn, sondern sozusagen frei!

