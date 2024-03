JinkoSolar: Nun also doch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das Solar-Unternehmen JinkoSolar aus China hat am Freitag endlich den Schritt in die richtige Richtung genommen, so die Analysten. Der Titel schaffte es – mal wieder – die Marke von 25 Euro zu überwinden. Chartanalysten verweisen darauf, dass der Titel endlich damit die Marke von 25 Euro nachhaltig bestätigen konnte, was die wichtigere Botschaft zu sein scheint. Hürden nach oben sind noch reichlich vorhanden. Die Aktie benötigt jedoch auch gute Nachrichten.

JinkoSolar: Neue Panels

Eine bemühte neue Nachricht kam am Montag der vergangenen Woche. Das Unternehmen stellte neue “Neo Green Panels” vor – ein Produkt, das die Sonnenenergie noch nutzbarer machen soll. Eine recht gute Nachricht im Einzelnen, aber wirtschaftlich noch kein Durchbruch.

Entscheidend dürfte aktuell vielmehr sein, dass die chinesischen Unternehmen wie eben JinkoSolar am Markt noch immer Schwierigkeiten damit haben, sich durchzusetzen. Dies gilt für BYD, Nio oder eben auch JinkoSolar. U.a. gibt es Sorgen wegen der Wirtschaftsentwicklung in China. Analysten sehen bei dieser Aktie aber noch immer ein Potenzial in Höhe von ca. 63 %!

