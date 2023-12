JinkoSolar: Neue Werte!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Montag einen Abschlag von -2 % hinnehmen müssen. Das ist enttäuschend, denn die Nachrichtenlage ist an sich gar nicht so schlecht, wie sie hier vermutet werden könnte. China hat eine Lage beschrieben, die sich durchaus lesen lassen kann: Der Photovoltaik-Sektor habe sein Wachstum (Produktion) von September-Oktober fortgesetzt. JinkoSolar spielt hier eine gewichtige Rolle.

Günstig, günstig

