JinkoSolar: Günstig, günstig, günstig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

JinkoSolar aus China scheint so günstig wie selten. Das Solar-Unternehmen hat in der vergangenen Woche schon Käufer angelockt und einen Anstieg um ca. 6 % geschafft. Allein am Freitag ging es um ca. 2 % aufwärts. Dennoch ist das Ende der Fahnenstange nach Meinung von Analysten noch immer nicht erreicht. Die Aktie könne ein enormes Kurspotenzial haben, heißt es – auch – nach den jüngsten Zahlen.

JinkoSolar: Das sind die Preise!

Die Kursentwicklung ist vergleichsweise noch moderat. Die Preise am Markt sind mutmaßlich gleichfalls zu günstig, meinen zumindest die wirtschaftlich orientierten Beobachter. Dies zeigt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das lässt sich mit 3,2 taxieren, wenn die Schätzungen zum Jahresende noch stimmen.

Die KGV-Bewertung für das kommende Jahr liegt nach den jüngsten Zahlen bei ca. 3,4. Analysten...