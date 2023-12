JinkoSolar: Beeindruckend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Freitag die Woche mit einem beeindruckenden Plus in Höhe von mehr als 3,6 % abgeschlossen. Dies wiederum ist aus Sicht von Analysten und Investoren noch kein Grund, um in Jubel zu verfallen. Der Titel hat aus Sicht der Analysten sicherlich noch deutlich größere Aussichten, als dies im Kurs aktuell sichtbar geworden ist. Konkret: Die Aktie könnte nach dem durchschnittlichen Kurspotenzial um ca. 60 % nach oben klettern.

