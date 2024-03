JinkoSolar-Aktie: Das wird noch übersehen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Noch immer übersehen die Börsen derzeit, was die Aktie von JinkoSolar leisten könnte – wenn es nur nach der wirtschaftlichen Bewertung ginge. JinkoSolar hat ein KGV von nur noch 3,8. Das Unternehmen also erwirtschaftet eminente Gewinne, wird an den Börsen indes sträflich vernachlässigt. Die Kurse sind zuletzt am Freitag zwar um 1,7 % geklettert. Dennoch ging es innerhalb des laufenden Jahres bereits um mehr als -24,6 % nach unten.

Der Trend bleibt bestehen – wg. China?

Der Trend ist ohnehin messbar schwach. Die 200-Tage-Linie ist aktuell 18,5 % entfernt. Der Titel hat wohl vor allem auch darunter gelitten, dass China als Wirtschaftspartner nicht mehr wohlgelitten ist. Die Solar- und die E-Fahrzeugindustrie soll aus den USA möglichst weitgehend verbannt werden. Dafür steht die Zollpolitik des Landes nun auf dem Prüfstand.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JinkoSolar-Analyse von 09.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich JinkoSolar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JinkoSolar Aktie

JinkoSolar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...