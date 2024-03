JinkoSolar Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. In dieser Hinsicht hat Jinkosolar interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Jinkosolar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,19 Prozent erzielt, was 48,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 9,71 Prozent, und Jinkosolar liegt aktuell 55,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jinkosolar aktuell 4, was eine positive Differenz von +2,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt. Aus diesem Grund erhält Jinkosolar eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Jinkosolar weist mit einem KGV von 3,27 einen deutlich günstigeren Wert als das Mittel in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf und gilt daher als unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 73,57, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, da sich ein Abstand von 96 Prozent ergibt.