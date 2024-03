JinkoSolar Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die aktuelle Kursbewertung der Jinkosolar-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal. Der Kurs von 24,9 USD liegt 25,02 Prozent unter dem GD200 (33,21 USD). Auch im Vergleich zum GD50, der bei 27,36 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -8,99 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Fundamental betrachtet weist die Jinkosolar-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,27 auf, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 74 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Jinkosolar derzeit bei 4,94 % liegt, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,06 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Jinkosolar-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren zuletzt von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.