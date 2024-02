JinkoSolar Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Aktie von Jinkosolar wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,27 bewertet, was 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 71,05 in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jinkosolar mit 4,94 Prozent 2,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent auf. Daher wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergibt, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält Jinkosolar daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.