JinkoSolar Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Jinkosolar betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 71,48 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Jinkosolar derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Jinkosolar auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Jinkosolar daher mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Jinkosolar von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung zieht unsere Redaktion aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt also insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs von Jinkosolar bei 26,18 USD mit einer Entfernung von -24,34 Prozent vom GD200 (34,6 USD) ein "Schlecht"-Signal. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,79 USD auf. Das bedeutet ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -12,12 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Jinkosolar-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten bewerten die Jinkosolar-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33,3 USD), hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 27,2 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Jinkosolar also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.