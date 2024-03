JinkoSolar Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die JinkoSolar-Aktie hat in den letzten Tagen eine schlechte Performance gezeigt, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 34,13 USD, während der aktuelle Kurs bei 26,46 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,47 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 29,03 USD, was zu einem Abstand von -8,85 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ergibt sich eine Rendite von -46,19 Prozent im vergangenen Jahr. Dies liegt 46,48 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie". Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 8,22 Prozent, und JinkoSolar liegt 54,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber JinkoSolar eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, weshalb JinkoSolar in der Stimmungsanalyse ein "Gut"-Rating erhält.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der JinkoSolar-Aktie aktuell bei 3,27, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch JinkoSolar in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.