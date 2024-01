JinkoSolar-Aktie: Das ist ein weiteres Zeichen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Freitag kurz vor dem Wochenende analog zu den meisten Tagen der vergangenen Wochen weitere -3,2 % nachgegeben. Die Notierungen haben damit nun einen Abschlag in Höhe von -23 % seit Beginn des neuen Jahres hinnehmen müssen. Bitter, werden die Chinesen wohl denken – und vor allem deren Investoren. Denn der Titel hat nun auch am Freitag bewiesen, dass die Börsen sich um die wirtschaftlichen Gegebenheiten kaum Gedanken machen. Denn an sich ist die Aktie günstig. Der Wert hat eine Bewertung erreicht, die vergleichbare Unternehmen aus der Energiebranche in Deutschland oder auch nur in der EU nicht vorweisen können.

JinkoSolar: Das kann nicht gut gehen

Die Zahlen zum KGV betreffen sowohl das laufende Jahr wie auch das vergangene Jahr. Die Aktie ist so niedrig bewertet, dass das KGV jeweils bei etwa 3 liegt. Das ist im Vergleich zu den genannten Branchen-Usancen tatsächlich viel zu niedrig.

Lange kann das nicht gutgehen. JinkoSolar hat somit aktuell entweder ein zu niedriges “K”, sprich: Der Kurs ist zu niedrig – und zwar so niedrig, dass die Börsen dies früher oder später erkennen und den Kurs nach oben schieben. Oder es geht um das “G” – die Gewinne sind nicht richtig erkannt und vielleicht sogar überschätzt. Nur dann ließe sich das KGV wieder namhaft korrigieren und in die richtige Richtung schieben, sprich: Es würde sich um das 2-, 3- und 4-fache erhöhen.

Deshalb sind die Kurse aus Sicht von Analysten offenbar zu niedrig. Die gehen nach den vorliegenden Schätzungen über Marketscreener im Konsens davon aus, dass die Kurse auf annähernd 50 Euro steigen können – hier kommt es indes auf den Wechselkurs zur Währung an, die bei den Schätzungen zugrunde gelegt worden ist, dem Yen. Die Aktie könnte demnach aber um ca. 88 % klettern.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JinkoSolar-Analyse von 19.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich JinkoSolar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JinkoSolar Aktie

JinkoSolar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...