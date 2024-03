JinkoSolar-Aktie: Das ist zu viel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Verlust, den JinkoSolar in diesen Tagen hinnehmen muss, ist nach Meinung von Analysten offenbar zu groß. Das chinesische Solar-Unternehmen hat am Montag zwar „nur“ – 0,3 % verloren, befindet sich aber unverändert auf dem Weg nach unten, tendenziell. Den die Gewinne von 5,4 % in einer Woche reichen nicht vorne und nicht hinten, um den angemessenen Wert abzubilden, was wiederum zeigt, dass die Börsen dem Unternehmen und dieser Aktie misstraut.

JinkoSolar: Das scheint niemand ernst zu nehmen

Wenn die wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr wie auch für das neue Jahr stimmen, wird die Aktie für 2023 mit einem KGV von weniger als 2,5 bewertet. Das ist erschreckend wenig. Im laufenden neuen Jahr zahlt der Markt ein KGV von gut 3,4. Auch das ist ein untypischer Betrag für diese Aktie, die wie andere große Unternehmen durchaus hohe Gewinne erwirtschaften kann.

Das scheinen auch Analysten so zu sehen. Deren Kursziel liegt nach dem Konsens von Marketscreener bei einem Wert von deutlich über 40,00 Euro!

