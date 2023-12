JinkoSolar Aktie: Das ist einfach klasse!

Die chinesische Solartechnik-Firma JinkoSolar bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,26 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. In technischer Hinsicht zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage einen negativen Trend signalisiert, deutet der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage auf eine positive Entwicklung hin. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung in diesem Bereich. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum.

Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt sich jedoch eine deutliche Unterbewertung der JinkoSolar-Aktie im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Mit einem KGV von 3,46 im Vergleich zum Branchen-KGV von 69,59 wird die Aktie als günstig eingestuft. Insgesamt erhält die JinkoSolar-Aktie daher eine positive Bewertung und wird als "Gut"-Empfehlung eingestuft.