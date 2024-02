JinkoSolar Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Jinkosolar hat ein KGV von 3,27, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 70,99 in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jinkosolar diskutiert, mit 13 Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur einem Tag mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es ebenfalls hauptsächlich positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, je nach Diskussionsintensität in sozialen Medien. Bei Jinkosolar wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Jinkosolar auf 36,32 USD, während die Aktie selbst bei 27,02 USD liegt, was zu einer negativen Distanz zum GD200 von -25,61 Prozent führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -15,4 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.