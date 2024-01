JinkoSolar Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinkosolar liegt derzeit bei 3,46 und ist damit 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 70. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Jinkosolar eine Ausschüttung von 4,26 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,15 %) eine höhere Bewertung bedeutet. Die Differenz von 2,11 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Jinkosolar eine Rendite von -32,17 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 40,31 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,13 Prozent, was bedeutet, dass Jinkosolar derzeit um 57,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt eine grundsätzlich positive Stimmung gegenüber Jinkosolar. Die Marktteilnehmer waren überwiegend positiv eingestellt, wobei nur an einem Tag eine negative Stimmung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jinkosolar daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Jinkosolar von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.