JinkoSolar Aktie: Das ist ein Traum!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nur wenige Aktien mit einem etwas größeren Bekanntheitsgrad haben in den vergangenen Tagen unter dem Strich so gut abgeschnitten wie JinkoSolar. Der Titel konnte ein Plus von 13 % für sich in Anspruch nehmen. Sonnenenergie-Unternehmen, hier aus China, sind offenbar nach dem Geschmack von Analysten.

Neue Nachrichten gab es dabei nicht einmal. Dennoch sind die Börsen offenbar der Meinung, die Aktie habe einen kleinen Lauf oder einen Lauf verdient. Nur am Freitag, also gestern, ging es um -1 % nach unten. Auch dies geschah nicht unter Verweisen auf eine bestimmten Nachricht, sondern vor allem wahrscheinlich mit Blick auf die kurzfristig aufgelaufenen Gewinne. Die wurden nun mitgenommen.

JinkoSolar: 71%!

Ohne neue Nachricht erheben sich Fragen: wie viel ist die Aktie tatsächlich wert? Wer sich mit wirtschaftlich orientierten...