JinkoSolar-Aktie: Das ist ein Hammer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar ist am Dienstag an den Märkten deutlich nach unten durchgereicht worden. Es ging um über -5 % abwärts. Das ist sicherlich ein Jahresauftakt, der seinesgleichen sucht – denn die Entwicklung sollte an sich nach den Erwartungen der Analysten in die andere Richtung nach oben gehen. Die Aktie ist damit dennoch bei gut 32 Euro notiert. Das heißt, der Kurs ist oberhalb der hier wichtigen Untergrenze angesiedelt und hat zumindest [...] Hier weiterlesen