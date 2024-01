JinkoSolar Aktie: Das ist ein Hammer

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Jinkosolar im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Jinkosolar, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jinkosolar liegt aktuell bei 85,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Jinkosolar weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinkosolar bei 3,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,48 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Jinkosolar bei -46,19 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Jinkosolar deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.