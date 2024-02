JinkoSolar Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten vier Wochen wurden bei Jinkosolar wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Grundlage erhält Jinkosolar insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV von Jinkosolar liegt bei 3,27, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 75,29. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 34,91 USD für den Schlusskurs der Jinkosolar-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 25,55 USD, was einem Unterschied von -26,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin und führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Jinkosolar im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,19 Prozent erzielt, was 625,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 3926,85 Prozent, wobei Jinkosolar aktuell 3973,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

