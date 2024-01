JinkoSolar Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinkosolar liegt aktuell bei 3,46, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinkosolar derzeit bei 37,88 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 30,52 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -19,43 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Wert von -9,22 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Kennzahlen ein negatives Gesamtbild.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jinkosolar liegt bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 56,18, was auf eine neutrale Position hinweist und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird Jinkosolar im Hinblick auf den RSI insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jinkosolar eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Stimmungsbild, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jinkosolar somit eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.