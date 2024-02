JinkoSolar Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Aktie von Jinkosolar wird derzeit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,89 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jinkosolar mit 4,94 Prozent 2,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 2 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen 1 als "Gut" eingestuft wurden. Im letzten Monat gab es ebenfalls 1 "Gut"-Empfehlung, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,3 USD, was einem Potenzial von 26,95 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (26,23 USD) entspricht. Zusammenfassend erhält Jinkosolar von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jinkosolar-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.