JinkoSolar Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Jinkosolar liegt bei 79,93, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für Jinkosolar liegt der RSI bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Jinkosolar daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Jinkosolar eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Jinkosolar daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Jinkosolar mit 27,62 USD inzwischen -16,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25,89 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Jinkosolar gegenüber dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,94 % aus, was 2,77 Prozentpunkte mehr als die üblichen 2,17 % beträgt. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Gut".