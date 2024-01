JinkoSolar Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs des Unternehmens Jinkosolar hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -46,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Jinkosolar um 55,32 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,12 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt im Durchschnitt 42,54 Prozent, was bedeutet, dass Jinkosolar aktuell 88,73 Prozent darunter liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Jinkosolar in den letzten Monaten nur schwache Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Jinkosolar insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse der Jinkosolar-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 29,1 USD lag, was einem Unterschied von -21,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 36,89 USD entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 32,85 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jinkosolar-Aktie beträgt aktuell 54, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefert eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Jinkosolar.

Insgesamt zeigen die Analysen ein eher negatives Bild für die Jinkosolar-Aktie, was zu den Bewertungen "Schlecht" und "Neutral" führt.