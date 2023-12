JinkoSolar Aktie: Was könnte passieren?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Jinkosolar war in den letzten Tagen neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Jinkosolar daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als neutral.

In puncto Fundamentaldaten weist Jinkosolar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,46 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher als unterbewertet angesehen wird. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt der entsprechende Wert 69,03. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinkosolar derzeit bei 38,63 USD verläuft. Dies führt zu einer negativen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 35 USD notiert, was einem Abstand von -9,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 32,45 USD, was einem positiven Signal von +7,86 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 30,81, was bedeutet, dass die Jinkosolar weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Selbst bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher der RSI ebenfalls als neutral bewertet.