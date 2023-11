JinkoSolar-Aktie: Was für eine Entwicklung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Freitag einen herben Verlust hinnehmen müssen. Die Chinesen verloren gleich mehr als -5 %. Ein sehr schwacher Auftritt an den Börsen, der allerdings nicht auf neue Nachrichten aus dem Unternehmen selbst zurückgeht. Vielmehr scheinen die Börsen insgesamt mit den China-Aktien auf Kriegsfuß zu stehen.

Im Einzelnen: Unternehmen wie BYD mit mehr als -4 % Verlust und auch Nio gaben gleichfalls nach. Die Wirtschaftsdaten in China könnten dafür Pate stehen, so einige Beobachter. Insgesamt ist JinkoSolar allerdings noch immer in einer herausragenden Verfassung. Dies lässt sich anhand der Daten zeigen.

JinkoSolar: Nur 2,5 bis 3

Eines dieser Daten betrifft das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das beläuft sich aktuell auf je nach Schätzungen zwischen 2,5 und 3. Es ist außergewöhnlich niedrig, womit sich auch diesbezüglich...