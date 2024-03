JinkoSolar-Aktie: Was für eine Bewertung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat sich an den Börsen durchaus einiges an Applaus verdient. Die Kurse leben derzeit zwar fast als Schattengewächs – allein in der vergangenen Woche bewegte sich die Aktie unter dem Strich mit nur 0,4 % vorwärts -, aber sie sind günstig. Die Chinesen sind der größte Solar-Anlagenproduzent überhaupt und sie erwirtschaften Gewinne im operativen Geschäft. Das sind an sich recht gute Voraussetzungen für einen Durchbruch.

Dazu passt nach Meinung einiger Beobachter, dass JinkoSolar auch außergewöhnlich günstig bewertet ist. Das KGV des Unternehmens liegt bei zwischen 3 und 4, je nachdem, ob hier die aktuelle oder die Bilanz für das vergangene Jahr zugrunde gelegt wird.

JinkoSolar: Die China-Sorge!

Es scheint so zu sein, dass der Markt sich noch immer große Sorgen wegen der Wirtschaftskonflikte zwischen den USA und China macht. Die USA suchen am Ende eher eine protektionistische Politik, wollen also ihren Markt schützen. Dies wird über Zölle auch geschehen, steht zu vermuten.

JinkoSolar ist dennoch günstig – deshalb gehen Analysten von Kursgewinnen auf mehr als 40 Euro aus, so die Meldungen.

