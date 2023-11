JinkoSolar-Aktie: Was für eine Bewertung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar ist ein Solarenergie-Unternehmen aus China und hat es damit an den westlichen Börsen schwer. Dennoch: Die Aktie hat fast schon überraschend mit weiteren -2,5 % am Freitag ein Zeichen gesetzt. Es ist nicht das beste. Im Wochenverlauf ging es für und mit JinkoSolar gleich um mehr als -6,5 % abwärts. Die Aktie hat dennoch etliche Vorzüge, die an den Börsen offenbar vor allem von den Analysten so eingeschätzt werden. Wachen die Börsen auf, oder haben die Börsen bei JinkoSolar gar Recht?

JinkoSolar: Das ist eine günstige Aktie!

Das Unternehmen ist anders als so viele Konkurrenten aus demselben Sektor sogar günstig und profitabel. Dies ist erst bei den jüngsten Quartalszahlen erneut bestätigt worden. Der Gewinn wird bei 599 Millionen Dollar auf Jahresbasis taxiert. Die Umsätze sollen bei knapp 16 Mrd. Dollar liegen. Die...