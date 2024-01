JinkoSolar-Aktie: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar gilt eigentlich als eines der interessanteren Unternehmen aus China. Am Donnerstag aber setzte die Aktie den aktuellen Abwärtsmarsch unverändert fort. Der Titel verlor -0,7 % und hat damit am fünften Handelstag hintereinander die rote Signalfarbe am Aktienmarkt ausgelöst. Die Kurse sind damit inzwischen im neuen Jahr um über -10 % nach unten gerutscht. Das ist durchaus ein Alarmsignal. Denn damit wird JinkoSolar mittlerweile als klarer Kandidat für [...] Hier weiterlesen