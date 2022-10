JinkoSolar Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "XPO Logistics":

An der Heimatbörse New York notiert Jinkosolar per 27.10.2022, 21:21 Uhr bei 42.03 USD. Jinkosolar zählt zum Segment "Halbleiter".

Unsere Analysten haben Jinkosolar nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Jinkosolar im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Jinkosolar. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 28,48 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 77,26. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Jinkosolar auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Jinkosolar-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jinkosolar vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 40,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (46,53 USD) ausgehend um -12,96 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Jinkosolar von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

JinkoSolar kaufen, halten oder verkaufen?

