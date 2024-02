JinkoSolar Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung unter den Anlegern für Jinkosolar ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie analysiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Jinkosolar-Aktie langfristig als "Gut". Von 18 Analysten gaben 1 eine positive Einschätzung ab, während 0 neutral und 0 negativ bewerteten. Kurzfristig wurde die Aktie von 1 Analyst als "Gut" eingestuft, während 0 neutral und 0 negativ urteilten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 33,3 USD, was einer Erwartung von 30,33 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat die Jinkosolar-Aktie eine Rendite von -46,19 Prozent erzielt, was 625,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 3926,85 Prozent, wobei Jinkosolar aktuell 3973,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jinkosolar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,91 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 25,55 USD zeigt eine Abweichung von -26,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (30,13 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -15,2 Prozent unter diesem Wert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.