JinkoSolar Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie von Jinkosolar hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,94 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analysten haben der Jinkosolar-Aktie insgesamt eine positive Bewertung gegeben, sowohl für die langfristige Einstufung als auch für den vergangenen Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,3 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,77 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut". Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

