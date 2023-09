JinkoSolar-Aktie: Der Untergang

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar ist in den vergangenen Tagen sehr deutlich gesunken – dies ist wirtschaftlich nicht direkt zu erklären – Der Abwärtstrend bleibt aber aktiv

In Zahlen: In den vergangenen fünf Handelstagen gab die Aktie von JinkoSolar gleich einmal -14,5 % nach. Damit ist der Wert noch einmal deutlich stärker gefallen als andere Energie-Aktien, als etwa die Wasserstoff-Unternehmen wie Nel Asa oder Plug Power zum Beispiel. Allein am Freitag ging es für JinkoSolar um sage und schreibe -1,6 % weiter abwärts, auch wenn die Notierungen zuvor bereits so schwach gewesen sind.