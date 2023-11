JinkoSolar-Aktie: Unglaublich - was für eine Bewertung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar ist am Mittwoch mit dem Verlust von -1 % vergleichsweise schwach gewesen. Nach vier Gewinntagen ist eine kleine Verschnaufpause aus Sicht von Analysten zumindest nicht unnormal. Der Titel hatte z. B. am 2. November einen Aufschlag von 5 % geschafft. Nun wird es darauf ankommen, schnell weiter den Vorwärtsgang einzulegen. Die Chance darauf ist nicht schlecht, so die Meinung von Analysten. Denn: JinkoSolar aus China ist einer der günstigeren Werte im Energiebereich.

JinkoSolar: So günstig kann es werden!

Die Aktie hat dabei einen Aufschlag von 4 % in einer Woche geschafft. Dies geschah, nachdem die Chinesen ihre Zahlen vorgestellt hatten. Die Börsen sind bis dato auf die günstige Bewertung allerdings kaum eingegangen. Denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist annähernd unschlagbar günstig. Es liegt bei ca. 3. Das...