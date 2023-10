JinkoSolar-Aktie: Unfassbare Verluste

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das chinesische Unternehmen von JinkoSolar hat am Freitag einen eminenten Abschlag hinnehmen müssen. -7,3 % stehen in den Büchern. Dies ist ein günstiger Kauf – oder eine Verkaufssignalgebung, so die verschiedenen Einschätzungen.

Im ersten Anlauf bietet es sich sofort an, Zeter und Mordio zu schreien. Der Titel ist mit einer höheren Anzahl an Aktien gehandelt worden als an den Vortagen. Kombiniert mit der enormen Minusindikation sieht dies nach einem echten Ausverkauf aus.

Auf der anderen Seite war die Aktie nicht nur am Vortag mit -5,7 % schon ebenfalls sehr schwach, sondern an drei vorhergehenden Tagen wiederum recht stark, zumindest legte der Titel jeweils zu.

Unter dem Strich steht unter der Woche ein Minus von -3,4 %. Das ist noch überschaubar.

Entscheidend sind die Zahlen des Unternehmens

Entscheidend für die weitere...