JinkoSolar-Aktie: Top!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Endlich, so die Investoren wahrscheinlich, geht es für JinkoSolar aufwärts. Der Titel hat am Mittwoch einen Aufschlag in Höhe von 1,7 % geschafft. Die Aktie konnten binnen der vergangenen fünf Tage einen Gewinn in Höhe von 5 % für sich verbuchen. Damit ist JinkoSolar aus dieser Sicht noch immer auf dem Weg dazu, ein Comeback an den Aktienmärkten zu versuchen. Noch ist dies nicht ganz gelungen – auf der einen Seite. Auf der anderen Seite jedoch hat sich die Situation etwas aufgehellt.

JinkoSolar: Sonnenenergie als Durchbruch!

Sonnenenergie kann aus der Warte der Analysten in den kommenden Wochen und Monaten noch zu einem großen Thema werden. Windenergie scheint zumindest in Deutschland wieder vor wirtschaftlichen Durchsetzungsproblemen zu stehen. Auf der anderen Seite jedoch sind die Sonnenenergie-Unternehmen vor allem in...