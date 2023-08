JinkoSolar-Aktie: Sind 68 % zu beachten?

In den letzten Wochen hat JinkoSolar erneut Verluste verzeichnet. Innerhalb der vergangenen fünf Tage sank der Aktienkurs um mehr als 5,8%. Trotzdem konnte die Aktie am Montag ein minimales Plus von 1% verzeichnen – ein erstes positives Signal nach einer Reihe schwacher Phasen. Allerdings bleibt das chinesische Unternehmen weiterhin mit einem Malus behaftet und die Kurse fielen zum Ende fast wieder um 1%, was zusätzliche Schwäche signalisiert.

Goldman Sachs sieht wenig Potenzial

Die US-Investmentbank Goldman Sachs scheint bei JinkoSolar ihren Glauben verloren zu haben. Erst kürzlich gaben sie ihre Einschätzung ab, dass das Unternehmen eine “Verkaufsempfehlung” verdient hätte. Nichtsdestotrotz kann JinkoSolar sich auf einige Optimisten unter Analysten stützen.

Laut Marketscreener ist die aktuelle Kursschätzung weit im grünen...