JinkoSolar-Aktie: Riesiges Potenzial für erneuerbare Energien

Am Montag, dem 14. August, erlebte die JinkoSolar-Aktie einen weiteren spürbaren Rückschlag – doch Anleger griffen beim Tagestief zu und der Wert zeigte eine gewisse Erholung. So entstand zum Wochenstart ein kleines Tageskerzenmuster mit sehr langer Lunte bei vergleichsweise hohen Handelsvolumina. Dieses Muster wird als “Hammer” bezeichnet und gilt potentiell als Zeichen für eine Trendwende. Vorausgegangen waren diesem Phänomen die am 11. August veröffentlichten “Earnings Preview” von JinkoSolar, einem der umsatzstärksten Akteure in der Solarbranche. Der Hammer deutete anfangs auf eine negative Reaktion auf diese Zahlen hin – jedoch schwang das Stimmungsbarometer bald wieder um.

Trotzdem fehlten im Verlauf der folgenden Handelstage weitere Käufe.

Ein „Trendfortsetzungsmuster“ in Sicht für die JinkoSolar-Aktie?

Die Anleger...