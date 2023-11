JinkoSolar-Aktie: Noch einmal zuschlagen?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar eröffnet am Freitag noch einmal Chancen, so Value-Beobachter. Der Titel aus China konnte sich mit einem Minus von -2,6 % an den Börsen nicht auszeichnen. Wer sich günstige Aktien als Ziel aussucht, erkennt darin allerdings all zu oft auch eine Chance. Denn JinkoSolar fällt bereits seit geraumer Zeit mit einem massiven Kennzahlenfaktor auf. Die Aktie ist in diesem einen Punkt herausragend.

JinkoSolar: Günstiger wird es wohl nicht mehr

Ob die Kurse deshalb steigen, weiß niemand. Aber: Das KGV der Aktie von JinkoSolar ist und bleibt aktuell ausgesprochen moderat. Es ist auf Basis der derzeitigen Gewinnsituation oder der Schätzungen, die am Markt darüber existieren, extrem günstig.

Die Notierungen weisen für das laufende Geschäftsjahr demnach ein KGV von etwa 3,1 aus. Das ist mit den in Europa oder in Deutschland...