JinkoSolar Aktie: Neueste Entwicklungen und aktuelle Trends im Überblick

JinkoSolar: Keine Dividenden mehr – lohnt sich eine Investition?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für die Attraktivität von Aktien. Sie wird durch die Division der gezahlten Dividende zur Marktkapitalisierung eines Unternehmens berechnet. Die gegenwärtige Dividendenrendite von JinkoSolar liegt bei 0%, was unter dem durchschnittlichen Industriewert (“Solar”) von 0,63% liegt, und signalisiert somit eine niedrigere Attraktivität in Bezug auf Renditen. Dies zeigt jedoch auch das Potenzial für zukünftiges Wachstum und Entwicklung sowie Verbesserungen in der finanziellen Performance des Unternehmens.

Analysen zeigen: Wie entwickeln sich die Gleitenden Durchschnitte bei JinkoSolar?

JinkoSolar Aktien erreichen 46,54 USD während der gleitende Durchschnittskurs auf 55,41 steigt. Dies ergibt einen Abstand von...