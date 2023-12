JinkoSolar-Aktie: Neue Hoffnung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Dienstag neue Hoffnung geschöpft. Das chinesische Solar-Unternehmen konnte einen Aufschlag in Höhe von in etwa 1,2 % verbuchen. Damit hat die Aktie – erneut – die Marke von 30 Euro überwinden. Das ist durchaus stark, denn JinkoSolar hat im laufenden Jahr noch immer in etwa -20 % verloren. Die Aktie ist demnach nicht stark, sie ist derzeit noch immer in einem Abwärtstrend. Es gibt aber gute Gründe, davon auszugehen,