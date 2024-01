JinkoSolar Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Jinkosolar bietet ihren Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 4,26 %, was einem Mehrertrag von 2,13 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche entspricht. Dies zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als positiv bewertet werden kann.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jinkosolar besonders positiv gesprochen. An neun Tagen überwog die positive Stimmung, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die aktuelle Stimmung ist ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Jinkosolar-Aktie bei 38,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 34,98 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 32,98 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jinkosolar liegt bei 33,95, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.