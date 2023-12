JinkoSolar Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Jinkosolar-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 39,08 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 33,5 USD, was einem Unterschied von -14,28 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 32,16 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, mit einem Unterschied von +4,17 Prozent. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Jinkosolar in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Jinkosolar wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Jinkosolar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Jinkosolar damit 31,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 5,36 Prozent, und Jinkosolar liegt aktuell 37,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Schließlich zeigt der Relative Strength-Index, dass die Jinkosolar-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7-Wert beträgt 39,44 und der RSI25-Wert liegt bei 56,21, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

