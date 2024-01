JinkoSolar Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Für Jinkosolar liegt der RSI bei 79,93, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Jinkosolar mit einer Rendite von -46,19 Prozent um mehr als 56 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 43,06 Prozent erzielte, liegt Jinkosolar mit 89,26 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Jinkosolar ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jinkosolar eine Dividendenrendite von 4,94 % aus, was 2,77 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt der Branche. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".